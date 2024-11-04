Россияне возобновляют поездки в Европу и все чаще отдыхают в Азии

Главным тревел-открытием осеннего сезона 2024 в России стал Саранск: рост спроса на жилье в городе составил 98,6%. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Следом идет Тамбов, где количество отельных заказов увеличилось на 87,4%. Замыкает тройку лидеров Якутск: популярность столицы Республики Саха за год выросла на 74,6%.

Также этой осенью россияне чаще бронировали отели в Чите (+73,1% заказов), Ижевске (+62,9%), Коломне (+61,4%), Кирове (+60,5%), Благовещенске (+59,4%), Сургуте (+56,2%) и Петропавловске-Камчатском (+55,9%).

Среди зарубежных направлений самый серьезный рост интереса у путешественников показала Япония: количество бронирований в Киото по сравнению с осенью 2023 года возросло в 2,3 раза, а в Токио — в 2,1 раза. Третью строчку занял Будапешт, где жилье выбирали вдвое чаще.

По данным OneTwoTrip, россияне снова активно путешествуют в Европу: в список направлений, где чаще, чем прошлой осенью, бронируют жильё, вошли Мадрид (+77,6%), Валенсия (+64,5%) и Барселона (+50,2%). Также серьезный рост популярности показывают азиатские направления: выросло количество бронирований отелей в Нячанге (+85,0%), Сеуле (+77,4%), Пусане (+76,5%) и Хошимине (+48,3%).

Ранее в России вырос спрос на активный отдых.