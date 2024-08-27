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Шольц пообещал увеличить масштабы депортации мигрантов

Шольц пообещал активизировать депортацию нелегалов после нападения в Золингене

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Liesa Johannssen/Reuters

Власти Германии должны принять все возможные меры для выдворения лиц, которые не имеют права находиться в стране. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в городе Золинген после произошедшего там теракта.

«Мы должны сделать все для того, чтобы такие события, по возможности, больше не происходили в нашей стране. Все, что находится в нашей власти, все, что может быть сделано, должно быть сделано», — заявил он.

Политик также анонсировал, что власти страны в очередной раз будут ужесточать правила ношения оружия, особенно те, что касаются ножей.

Атака в Золингене произошла 23 августа. В результате нападения пострадали свыше 10 человек. Исполнителем теракта оказался беженец, прибывший в Германию несколько лет назад. При этом разрешения на убежище в ФРГ ему получить не удалось.

В 2023 году мигранта должны были направить в Болгарию, так как через нее он попал в Евросоюз. Депортировать беженца не удалось, полиция не смогла его найти за полгода. Мигрант объявился сам, сделал повторный запрос на убежище и получил временное жилье в Золингене.

Ранее немецкий город прекратил прием украинских беженцев.

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