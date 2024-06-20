В Киеве задержали женщину по подозрению в надругательстве над могилой одного из лидеров «Правого сектора»

В Киеве задержана 60-летняя женщина по подозрению в надругательстве над могилой одного из лидеров экстремистской организации «Правый сектор» (организация запрещена в России) Дмитрия Коцюбайло. Об этом сообщает прокуратура Киева в Telegram-канале.

«Задержана 60-летняя женщина, которую разыскивали за надругательство над могилами защитников Украины. С ней работают правоохранители», — говорится в сообщении прокуратуры.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что неизвестные устроили погром на могилах украинских военных в Киеве. Неизвестные разрисовали портреты солдат и флаги, которые размещены на могилах. Также они разбросали цветы и венки и порвали брошюры на стендах перед ними.

Коцюбайло являлся одним из лидеров «Правого сектора». После начала вооруженного конфликта в Донбассе он командовал отрядом «Волки Да Винчи», получил звание «Герой Украины».

19 июня в Калининградской области молодой человек пришел на кладбище за конфетами и осквернил могилу, не обнаружив сладостей.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали художницу за БДСМ-фотосессию на кладбище.