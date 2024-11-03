Реактор японской АЭС «Онагава» остановили после сбоя оборудования

Компания Tohoku Electric Power вынуждена была отложить запуск второго реактора АЭС «Онагава», перезапущенного 29 октября, из-за неполадки в оборудовании, отвечающем за точность данных о нейтронах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

«Во время тестов произошел инцидент, из-за которого оборудование для измерения нейтронов внутри реактора перестало функционировать. Причины сбоя пока не установлены. Запуск электрогенерации, который планировался на сегодня, приостановлен. Подробная информация о дальнейших действиях будет предоставлена позже», – говорится в сообщении.

Для проведения инспекции оборудования реактор, который был снова запущен 29 октября после 13,5 лет простоя, будет остановлен вновь. Он стал первым реактором того типа, который был перезапущен после аварии на АЭС «Фукусима-1».

После цунами в 2011 году АЭС «Онагава» столкнулась с потерей внешнего электроснабжения и подтоплением подземных помещений. Однако не имело места никаких неполадок, связанных с самими реакторами, которые привели к аварии на «Фукусиме-1». За 13,5 лет компания Tohoku Electric Power построила защитную стену высотой 29 метров и произвела ряд мероприятий по повышению безопасности, соответствующих новым требованиям, в результате чего получила одобрение на перезапуск от государственного регулятора в области атомной энергетики.

В октябре в Японии одобрили продолжение эксплуатации первого энергоблока атомной электростанции «Такахама», который начал работать в ноябре 1974 года.

В сентябре на АЭС «Фукусима-1» начался новый этап сброса воды в океан.