Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Уникальному котенку дальневосточного леопарда из Новосибирска выбрали имя

В Новосибирском зоопарке назвали котенка дальневосточного леопарда Хлоей

close
Телеграм-канал «Новосибирский зоопарк»

В Новосибирском зоопарке родившегося летом котенка дальневосточного леопарда назвали Хлоей, сообщается в Telegram-канале учреждения.

Согласно публикации, 25 октября детенышу исполнилось три месяца, за которые она научилась ловко перепрыгивать через бревна и забираться на верхние точки, есть большие куски мяса и играть, оттачивая охотничьи инстинкты.

«Но при этом она (Хлоя. — «Газета.Ru») пока еще остается маминой дочкой. Мама кормит ее молоком, умывает, нежно обнимает во время сна и готова броситься на ее защиту в любой момент», — отмечается в посте.

В Новосибирском зоопарке после рождения Хлои рассказывали, что она — единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России. Детеныш появился у молодой пары, Хиллари и Давы, 25 июля. Самка родилась в Новосибирском зоопарке, а отец — в столице, откуда позже его привезли в Новосибирск для создания семьи.

Ранее леопард-первопроходец Казанова попал на фотоловушку в «столовой» для оленей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами