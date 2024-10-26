Уникальному котенку дальневосточного леопарда из Новосибирска выбрали имя

В Новосибирском зоопарке родившегося летом котенка дальневосточного леопарда назвали Хлоей, сообщается в Telegram-канале учреждения.

Согласно публикации, 25 октября детенышу исполнилось три месяца, за которые она научилась ловко перепрыгивать через бревна и забираться на верхние точки, есть большие куски мяса и играть, оттачивая охотничьи инстинкты.

«Но при этом она (Хлоя. — «Газета.Ru») пока еще остается маминой дочкой. Мама кормит ее молоком, умывает, нежно обнимает во время сна и готова броситься на ее защиту в любой момент», — отмечается в посте.

В Новосибирском зоопарке после рождения Хлои рассказывали, что она — единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России. Детеныш появился у молодой пары, Хиллари и Давы, 25 июля. Самка родилась в Новосибирском зоопарке, а отец — в столице, откуда позже его привезли в Новосибирск для создания семьи.

Ранее леопард-первопроходец Казанова попал на фотоловушку в «столовой» для оленей.