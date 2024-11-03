Еще одна ученица обвинила йога Имрама Крийю в насилии

Еще одна последовательница учения гуру Имрама Крийи заявила о принуждении к сексу и насилии. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Девушка рассказала журналистам, что подверглась влиянию йога Крийи, стала посещать его занятия, после чего «мастер» принудил ее к близости. Произошедшее гуру объяснил как попытку «забрать» у пострадавшей негативную карму.

Изначально, в 2021 году, девушка познакомилась с блогером, который популяризировал «продвинутую технику духовной эволюции». Затем один из знакомых Анны (имя изменено — прим. «Газеты.Ru») позвал ее на мероприятие по крийя-йоге.

«Мастер» Имрам сам подошел к Анне и проявил к ней симпатию, а после начал писать в мессенджерах и говорить ей о некоем духовном предназначении. Девушка стала последовательницей идей гуру, отказалась от мяса и всех контактов с людьми, кроме таких же адептов.

После первого негативного опыта у Анны и Имрама случилось еще несколько контактов, пишет канал. Анна боялась обращаться в полицию, поскольку, по ее словам, «мастер» часто говорил о своих связях в правоохранительных органах.

Журналисты добавили, что выйти из порочного круга она смогла лишь благодаря молодому человеку, который «не был в секте», и только после того, как узнала, что была не единственной пострадавшей от «мастера».

На этой неделе депутат Госдумы Ксения Горячева направила письмо главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить деятельность гуру. По словам пострадавших, мужчина пользовался их доверием и отсутствием опыта, склоняя к близости.

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