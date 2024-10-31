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Депутат попросила проверить гуру, которого россиянки обвинили в насилии

Депутат Госдумы попросила Бастрыкина проверить йога Имрама Крийя

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Депутат Госдумы Ксения Горячева направила главе СК РФ Александру Бастрыкину просьбу проверить гуру Имрама Крийя. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Парламентарий просит организовать проверку публикаций в СМИ, связанных с мужчиной. Исходя из постов, Горячева предположила, что в действиях мужчины есть признаки принуждения к связи и изнасилования.

«В случае наличия признаков противоправных действий прошу возбудить уголовное дело», – указано в обращении.

По данным источника, 56-летний Имрам Крийя (настоящее имя – Имран Мусаханов) является создателем мастер-классов для духовного просветления, себя он называет йогом, монахом и мыслителем.

По словам пострадавших, мужчина пользовался их доверием и отсутствием опыта, склоняя к близости. На момент знакомства с Мусахановым некоторые девушки были несовершеннолетними. О насилии они смогли рассказать только спустя несколько лет терапии.

Ранее в Волгограде жители рассказали о секте квадроберов, чтобы благоустроить дома.

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