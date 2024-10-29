В Молдавии сегодня наблюдается конфликт интересов прозападной власти и простого народа, что привело к нестабильности в стране, цитирует председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука Telegram-канал движения.

По словам Медведчука, президентская кампания Майи Санду получила серьезный удар, который будет иметь последствия в дальнейшей для всей политической жизни Молдавии.

«Инициатива Санду не была согласована ни с кем из ее западных кураторов, в том числе лично продвигающих в Брюсселе молдавскую повестку. Результаты Санду в рамках указанных плебисцитов настолько низкие, что ее победа вызывает большие сомнения как у ее сторонников, так и у кураторов на Западе», — отметил Медведчук.

Он добавил, что референдум Молдавии о вступлении в ЕС показал раскол и привел к росту недоверия и страха среди молдаван.

«Когда Санду не удалось шельмование с референдумом, то с евроинтеграторов слетела маска «демократов». Естественно, что президент увидела в своем поражении «руку Москвы» и забила «тревогу», — отметил Медведчук.

Он подчеркнул, что на фоне всех этих факторов Вашингтон и Брюссель могут принять решение «пожертвовать Санду».

«Вашингтон и Брюссель могут попытаться продолжить политику агрессии, одурачивания простых людей, преступного захвата власти под прикрытием, так называемой «демократии» коллективного Запада, оскал которой почувствовали на себе многие страны и народы», — заключил он.

Напомним, Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила итоги прошедшего 20 октября референдума о вступлении в ЕС. По данным ЦИК Молдавии, за евроинтеграцию проголосовали 50,46%.