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Массовая драка военных произошла на вокзале в Белгороде

В Белгороде произошла массовая драка военных на вокзале

В Белгороде военные устроили потасовку на вокзале. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Telegram-канал «Пепел».

По информации Telegram-канала, очевидцы сообщили, что группа военных связала другого бойца и избила его. Позже сослуживцы пострадавшего отбили его у агрессоров и усадили связанного в автомобиль.

Информации о причинах конфликта не поступало. На кадрах с места происшествия видно, как мужчины в военной форме избивают и тащат за собой другого. Также на видео попал момент общения группы военнослужащих на повышенных тонах. Разговор закончился потасовкой — двое мужчин напали на третьего.

До этого на Южном Урале солдат избил сослуживца лопатой из-за шапки. Пострадавший мужчина на время встречи с родственниками одолжил у товарища форменный головной убор, посчитав его более привлекательным, а затем отказался возвращать его хозяину.

Ранее в Челябинске экс-вагнеровцы устроили массовую драку со стрельбой.

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