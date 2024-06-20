Военный выпил семь банок «Ягуара», увидел на лавочке бойца СВО и избил его до смерти В Екатеринбурге осудили военного, который убил бойца СВО ради китайского смартфона

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил к 14 годам заключения контрактника армии России за разбой и избиение бойца СВО, выяснила «Газета.Ru». Военнослужащий во время прогулки с сослуживцами выпил семь банок «Ягуара» и до смерти избил кулаками спящего на скамейке мужчину, когда тот отказался отдавать ему свой недорогой смартфон.

Что произошло у сауны «Катюша»

Вечером 10 сентября прошлого года рядовой Наумов с сослуживцами переоделись в гражданскую одежду и вышли из части в Екатеринбурге. Во время прогулки каждый из них выпил по банке пива и по семь банок 7-градусного напитка «Ягуар».

Когда компания проходила мимо круглосуточной сауны «Катюша», они заметили спящего на уличной скамейке мужчину в «хаки». Рядовой Наумов подошел к лежащему и решил забрать у него телефон. После отказа разблокировать устройство военный начал бить незнакомца кулаками по лицу и телу. Узнав код, Наумов еще раз ударил пострадавшего ногой по голове и скрылся. Позже избитый скончался в больнице, у него диагностировали разрыв селезенки, переломы ребер и поражение мягких тканей.

Как стало известно в суде, погибший тоже оказался военным — он вернулся из зоны спецоперации на похороны брата. В день своей смерти участник СВО выпивал с другом детства около сауны «Катюша», после посиделок он остался полежать на том же месте – на лавочке, до встречи с рядовым Наумовым.

Телефон, из-за которого мужчина был убит, он купил за день до инцидента. Сестра избитого рассказала, что на имя ее брата после смерти пытались оформить кредиты, а его украденным мобильником продолжали пользоваться.

О чем говорили свидетели

О личности убийцы следователям рассказали очевидцы. По словам девушки, с которой во время той прогулки познакомились военные, мужчины выпивали, но самым пьяным был Наумов.

Один из военных сообщил, что в день нападения контрактник Наумов вел себя агрессивно. А уже на следующий день после убийства он признался сослуживцу, что забрал у избитого не только телефон, но и паспорт, нож и банковские карты.

Другой сослуживец заявил, что в казарме Наумов показал ему новый телефон, а на следующий день предложил купить его за шесть тысяч рублей. И получил отказ.

Один из военных также рассказал, что после драки Наумов нервничал и задавался вопросом, что ему делать с украденными вещами.

Что решил суд

Рядового Наумова признали виновным по статьям о разбое и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности. Суд назначил ему по совокупности наказание в виде 14 лет колонии строгого режима. Также рядовой должен возместить семье погибшего расходы на погребение в размере 210 тыс. руб. и выплатить сестрам погибшего по 800 тыс. руб.

Наумов, который находился под стражей с 14 сентября 2023 года, признал свою вину в избиении, которое привело к смерти пострадавшего, но не признался в разбое. Он заявил, что напал на мужчину из-за оскорблений и начавшегося конфликта. По словам контрактника, телефон он забрал «со злости», когда избитый уже был в бессознательном состоянии.

Суд также постановил, что украденный смартфон Realme нужно вернуть сестре погибшего, окровавленную одежду – уничтожить.