Новорожденную девочку, брошенную россиянкой в аэропорту, оставили в Турции

Новорожденная девочка, которую мать-россиянка бросила в аэропорту Антальи, осталась в Турции на время проведения расследования. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Накануне малышку навещала турецкий адвокат Айшегюль Полат. Здоровью ребенка ничего не угрожает, о ней заботятся в социальной службе Турции. Матери девочки запретили с ней видеться. Сейчас она находится под арестом.

18-летняя россиянка Катя бросила малышку в туалете, за что попала под арест. Суд рассмотрит уголовное дело об оставлении ребенка в опасности в декабре. Защита утверждает, что у девушки была скрытая беременность, из-за чего она не поняла, что оставила ребенка.

«Я не знала, что беременна», — заявила девушка на допросе.

Катя, по словам юристов, одумалась и хочет улететь в Москву вместе с ребенком.

В середине октября девушка родила прямо в туалете для инвалидов и, оставив малышку в унитазе, пошла к паспортному контролю. Она попыталась сбежать в Россию вместе с матерью, но женщин быстро нашли и не пустили в самолет.

Ранее в Петербурге женщина оставила новорожденного ребенка на асфальте у дома на набережной.