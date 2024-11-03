В Японии собрались остановить перезапущенную меньше недели назад АЭС

В Японии компания-оператор Tohoku Electric Power сообщила, что решила остановить перезапущенный 29 октября второй энергоблок АЭС «Онагава» в префектуре Мияги. Об этом пишет ТАСС.

Оператор отметил, что 3 ноября на станции планировали начать выработку электроэнергии, но процесс так и не запустили из-за проблем с оборудованием. В итоге энергоблок остановят для дополнительной проверки.

Второй реактор «Онагавы», как и энергоблоки аварийной АЭС «Фукусима-1», относится к типу кипящих водо-водяных. Реактор такого типа перезапустили в Японии впервые с 2011 года.

В конце октября стало известно, что специалисты японской компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO) возобновили операцию по извлечению расплавившегося ядерного топлива из второго энергоблока аварийной японской АЭС «Фукусима-1».

Директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева рассказала, что Москва прорабатывает совместно с МАГАТЭ возможность анализа воды с АЭС «Фукусима» в российских лабораториях.

Ранее в Японии рассказали о работе АЭС «Фукусима-1» после землетрясения.