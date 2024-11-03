Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии собрались остановить перезапущенную меньше недели назад АЭС

В Японии остановят перезапущенную АЭС «Онагава» из-за проблем с оборудованием

close
AP

В Японии компания-оператор Tohoku Electric Power сообщила, что решила остановить перезапущенный 29 октября второй энергоблок АЭС «Онагава» в префектуре Мияги. Об этом пишет ТАСС.

Оператор отметил, что 3 ноября на станции планировали начать выработку электроэнергии, но процесс так и не запустили из-за проблем с оборудованием. В итоге энергоблок остановят для дополнительной проверки.

Второй реактор «Онагавы», как и энергоблоки аварийной АЭС «Фукусима-1», относится к типу кипящих водо-водяных. Реактор такого типа перезапустили в Японии впервые с 2011 года.

В конце октября стало известно, что специалисты японской компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO) возобновили операцию по извлечению расплавившегося ядерного топлива из второго энергоблока аварийной японской АЭС «Фукусима-1».

Директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева рассказала, что Москва прорабатывает совместно с МАГАТЭ возможность анализа воды с АЭС «Фукусима» в российских лабораториях.

Ранее в Японии рассказали о работе АЭС «Фукусима-1» после землетрясения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами