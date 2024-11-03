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В Петербурге доцент университета лишилась 6 млн рублей из-за мошенников

«78.ru»: в Петербурге мошенники выманили у доцента университета 6 млн рублей

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Ilya Naymushin/Reuters

Доцент кафедры менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна осталась без накоплений после общения по телефону с неизвестными. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 76-летняя пенсионерка, доцент петербургского университета сообщила, что неделю общалась по телефону с неизвестными. Аферисты представились пожилой женщине сотрудниками Росфинмониторинга и убедили ее в том, что ее накопления находятся в опасности.

Мошенники запугали петербурженку и заставили ее перевести все имевшиеся деньги на указанный ими счет. Потерпевшая лишилась 6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в Петрозаводске пенсионерка инвестировала в мошенников 1,4 млн рублей. Злоумышленник убедил ее обменять рубли на доллары через специальный чат в мессенджере. Женщина последовала инструкциям афериста и отправила средства на указанные им счета. Однако ожидаемой прибыли от инвестиций не последовало, а злоумышленники перестали выходить на связь.

Ранее в Петербурге пенсионерка продала четыре квартиры и отдала мошенникам более 31 млн рублей.

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