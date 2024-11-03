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В сети опубликовали фото растаявшего острова в Арктике

РГО обнародовало снимки растаявшего острова Месяцева в Арктике

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РГО

Русское географическое сообщество (РГО) опубликовало снимок острова Месяцева, который растаял в Арктике.

В Арктике наиболее заметны проявления глобального потепления. Оно и стало причиной таяния острова, который появился до 1995 года. Ранее он появился из-за таяния ледника на острове Ева-Лив на одноименном полуострове.

«В районе острова Ева-Лив архипелага Земля Франца-Иосифа в Арктике исчезло ледяное образование, которое ранее называлось островом Месяцева. Мы следили за ним в 2020-2022 годах. Теперь остров окончательно растаял, что требует коррекции навигационных карт», — отметил доцент МАИ, кандидат технических наук Алексей Кучейко.

В августе 2019 года площадь острова составляла около 53 га, а спустя 5 лет он превратился в маленький островок размером 3 га. В сентябре он и вовсе исчез.

Ученые считают, что причиной таяния стало потепление климата. Оно же приводит и к повышению уровня моря. Вскоре исследователи подробнее изучат рельеф морского дна и, возможно, изменят навигационные карты в районе архипелага Франца-Иосифа.

Глобальное потепление вредит и арктической фауне. Так, например, у белых медведей из-за меняющегося климата на лапах появляются ледяные наросты, которые оставляют у них глубокие раны.

Ранее стало известно, что быстрое таяние Арктики может сдержать замедление атлантических течений.

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