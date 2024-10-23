Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Потепление в Арктике калечит лапы белым медведям, выяснили ученые

Ecology: белые медведи получают глубокие рваные раны из-за обледенения лап

close
Global Look Press

Американские ученые из Вашингтонского университета в Сиэтле обнаружили, что меняющийся климат в Арктике травмирует лапы белых медведей. Они покрываются крупными ледяными наростами, оставляющими глубокие порезы. Исследование опубликовано в научном журнале Ecology.

Команда изучила результаты осмотров двух популяций белых медведей, обитающих выше 70° северной широты на территории Канады и Гренландии. Данные были получены в ходе экспедиций в период с 2012 по 2022 год.

В популяции бассейна Кейн у 31 из 61 медведя были обнаружены следы травм, связанных с обледенением: глубоких рваных ран, язв и порезов.

Во второй группе из Восточной Гренландии 15 из 124 зверей имели схожие повреждения.

Авторы выдвинули три возможные причины нарастания льда на лапах белых медведей, и все они связаны с потеплением климата.

Одна из них — более частые дожди, создающие влажный, мокрый снег, который прилипает к лапам и замерзает при похолодании.

Вторая возможность заключается в том, что более теплые периоды заставляют поверхностный снег таять, а затем снова замерзать, образуя твердую корку. Тяжелые белые медведи проламывают эту ледяную корку, раня лапы об ее острые края.

Последняя вероятная причина связана с изменением состояния морского льда в местах обитания медведей. Потепление приводит к истончению льда, что позволяет воде просачиваться в снег. Мокрый снег прилипает к лапам зверей и застывает, как было описано в первом сценарии.

Ранее ученые выяснили, когда на Земле появились белые медведи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами