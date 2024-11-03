В подконтрольной Украине части Запорожской области повреждена инфраструктура

В ночь на 3 ноября несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной Украине части Запорожской области получили повреждения. Об этом заявил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе произошло не менее 266 взрывов. После этого, отметил чиновник, поступила информация о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом Федоров не уточнил, о каких именно объектах идет речь.

Накануне украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрыве в Киеве. По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в столице Украины была объявлена в 4:10.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский в Евросовете пожаловался на сложные зимы для Украины и попросил ПВО.