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Решение о заочном аресте актера Артура Смольянинова вступило в силу

Решение о заочном аресте актера Смольянинова за фейки о ВС РФ вступило в силу

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Решение о заочном аресте актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов) по уголовному делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ и разжигании ненависти вступило в законную силу. Постановление появилось в картотеке Басманного суда Москвы.

В карточке дела указано, что постановление об избрании меры пресечения вступило в силу 2 ноября.

29 октября Басманный суд заочно арестовал актера Артура Смольянинова за фейки о ВС РФ. Мера пресечения была избрана на срок два месяца, который будет исчисляться с момента экстрадиции Смольянинова в Россию либо с момента его задержания на территории РФ. Сам артист не стал обжаловать меру.

Смольянинов пополнил список иноагентов 13 января 2023 года. А в мае текущего года его имя также включили в перечень террористов и экстремистов.

Ранее мошенники начали запугивать россиян делами о дискредитации ВС РФ и финансировании ВСУ.

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