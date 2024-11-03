Снег и до 2 градусов тепла прогнозируют в Москве в воскресенье

В Москве в воскресенье местами ожидаются осадки в виде небольшого снега и гололедица, воздух прогреется от 0 до +2°С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Синоптики отметили, что погода в столице прогнозируется облачной, но с прояснениями. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью от 7 до 12 м/c. В Гидрометцентре предупредили, что возможны порывы ветра до 16 м/c.

Атмосферное давление — 747 мм ртутного столба, говорится в прогнозе.

В ночь на понедельник — 4 ноября — температура может опуститься до -3°С, пройдет снег.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отмечал, что устойчивый снежный покров в Москве сформируется примерно через месяц, в декабре. Однако, по его словам, «довольно значительные» осадки в виде мокрого и обычного снега ожидаются в столице уже в понедельник, 4 ноября. Он уточнил, что к вечеру понедельника в Москве появятся сугробы высотой 3-5 сантиметров. Снег, который ляжет на дороги 4 ноября, может растаять уже 7-8 ноября, добавил синоптик.

Ранее в России водителей предупредили о наступлении нервной зимы.