Врач перечислила способы снизить уровень холестерина в крови

Если в организме повышен уровень холестерина, то могут возникнуть определенные проблемы со здоровьем. О том, как снизить его, в беседе с »Лентой.ру» рассказала нутрициолог, эксперт ГУУ Ирина Меркулова.

Эксперт напомнила, что холестерин — это небольшая жироподобная молекула, которая входит в состав мембраны всех клеток организма. Проблемы со здоровьем могут возникать на фоне повышения уровня холестерина в крови или в том случае, когда он откладывается в сосудах или желчном пузыре, добавила врач.

Меркулова пояснила, что в этом случае механизмы разрушения и выведения холестерина нарушены. Кроме того, холестерин может быть повышен при гормональном дефиците, а также дефиците витамина D, проблемах с желчным, гипотиреозе и в пожилом возрасте.

Для того, чтобы снизить уровень холестерина в крови, нутрициолог рекомендует изменить привычки питания, а именно — уменьшить потребление животного жира, яйца, сливочное масло. Также следует ограничить потребление сахара, колбас и сосисок, отметила Меркулова.

«Совершенно исключать из рациона жирные продукты тоже неверная стратегия, если будете употреблять слишком мало холестерина, печень начнет еще больше его синтезировать и уровень холестерина только вырастет», — резюмировала эксперт.

Нутрициолог добавила, что способствовать выведению холестерина будет добавление в пищу большего количества овощей и клетчатки, а также напомнила о важности двигательной активности.

До этого врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина рассказала, что тыква содержит L-карнитин, который снижает холестерин и сжигает жир.

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