Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач перечислила способы снизить уровень холестерина в крови

Нутрициолог Меркулова посоветовала исключить сахар, чтобы снизить холестерин

close
Shutterstock

Если в организме повышен уровень холестерина, то могут возникнуть определенные проблемы со здоровьем. О том, как снизить его, в беседе с »Лентой.ру» рассказала нутрициолог, эксперт ГУУ Ирина Меркулова.

Эксперт напомнила, что холестерин — это небольшая жироподобная молекула, которая входит в состав мембраны всех клеток организма. Проблемы со здоровьем могут возникать на фоне повышения уровня холестерина в крови или в том случае, когда он откладывается в сосудах или желчном пузыре, добавила врач.

Меркулова пояснила, что в этом случае механизмы разрушения и выведения холестерина нарушены. Кроме того, холестерин может быть повышен при гормональном дефиците, а также дефиците витамина D, проблемах с желчным, гипотиреозе и в пожилом возрасте.

Для того, чтобы снизить уровень холестерина в крови, нутрициолог рекомендует изменить привычки питания, а именно — уменьшить потребление животного жира, яйца, сливочное масло. Также следует ограничить потребление сахара, колбас и сосисок, отметила Меркулова.

«Совершенно исключать из рациона жирные продукты тоже неверная стратегия, если будете употреблять слишком мало холестерина, печень начнет еще больше его синтезировать и уровень холестерина только вырастет», — резюмировала эксперт.

Нутрициолог добавила, что способствовать выведению холестерина будет добавление в пищу большего количества овощей и клетчатки, а также напомнила о важности двигательной активности.

До этого врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина рассказала, что тыква содержит L-карнитин, который снижает холестерин и сжигает жир.

Ранее врач рассказал, как снизить риск развития инсульта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами