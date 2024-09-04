В России назвали главные факторы для стимулирования рождаемости

Чтобы стимулировать рождаемость в России, необходимо, в первую очередь, отказаться от либеральной идеологии, которая работает в ущерб демографии с начала 90-х годов. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев. По его словам, на первом месте должны быть традиционные духовно-нравственные ценности.

«В школах вводится предмет семьеведение, появляются фильмы, в которых говорится о многодетных семьях, например, сериал «Многодетство»; в наших роликах по федеральному телевидению стали появляться семьи с более чем одним ребенком. Это сознательная государственная политика, она должна быть продолжена и углублена», — подчеркнул Малофеев.

Чтобы повысить рождаемость в регионах, важно стимулировать индивидуальное жилое строительство, а также заниматься профилактикой абортов, добавил он.

Депутат Госдумы Нина Останина до этого отмечала, что в России у многих жителей ошибочно сложился образ многодетной семьи как маргинальной. По ее мнению, это тот предрассудок, который необходимо изменить. Парламентарий призвала начать в РФ «специальную демографическую операцию», включив многодетность в идеологию страны.

Начать решать проблему депутат предложила с проработки вопросов идеологии — по ее мнению, восстановить демографическую ситуацию можно за счет определения традиционных ценностей.

Ранее в Госдуме предложили работодателям отслеживать рождаемость у сотрудников.