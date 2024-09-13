В России призвали повышать рождаемость массовым переездом в деревню

Массовый переезд из городов в деревни поможет повысить рождаемость в России. Таким мнением в беседе с kp.ru поделился академик, директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин.

По его словам, жилье и финансовое стимулирование являются основными факторами, которые влияют на рост населения. При этом квартиры в городах очень маленькие, поэтому они не стимулируют рождение детей.

«Во многих странах эту проблему уже осознали. Платят деньги за переезд из города в деревню. В Японии это миллион иен (около 600 тыс. рублей. — Прим. ред.) на ребенка. В странах ЕС — €3-4 тыс. Но эти меры не срабатывают, потому что ехать в деревню мало кто хочет. Сумма не компенсирует недостатки: интересной и оплачиваемой работы на селе нет, школ и больниц нет», — уточнил Бахтизин.

Он добавил, что в деревнях должны появиться работа с хорошей зарплатой, клубы, больницы, центры акушерства, чтобы россияне захотели туда переехать.

Данные Росстата до этого показали, что в 2024 году в России зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году после дефолта. Так, в первую половину года в России появилось на свет всего 599,6 тыс. детей — на 16,6 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года.

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