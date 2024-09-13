Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России призвали повышать рождаемость массовым переездом в деревню

Академик Бахтизин: массовый переезд в деревню повысит рождаемость в России

close
Shutterstock

Массовый переезд из городов в деревни поможет повысить рождаемость в России. Таким мнением в беседе с kp.ru поделился академик, директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин.

По его словам, жилье и финансовое стимулирование являются основными факторами, которые влияют на рост населения. При этом квартиры в городах очень маленькие, поэтому они не стимулируют рождение детей.

«Во многих странах эту проблему уже осознали. Платят деньги за переезд из города в деревню. В Японии это миллион иен (около 600 тыс. рублей. — Прим. ред.) на ребенка. В странах ЕС — €3-4 тыс. Но эти меры не срабатывают, потому что ехать в деревню мало кто хочет. Сумма не компенсирует недостатки: интересной и оплачиваемой работы на селе нет, школ и больниц нет», — уточнил Бахтизин.

Он добавил, что в деревнях должны появиться работа с хорошей зарплатой, клубы, больницы, центры акушерства, чтобы россияне захотели туда переехать.

Данные Росстата до этого показали, что в 2024 году в России зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году после дефолта. Так, в первую половину года в России появилось на свет всего 599,6 тыс. детей — на 16,6 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года.

Ранее в Госдуме назвали главных врагов семейных ценностей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами