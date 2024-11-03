Украинских бизнесменов изобразили на фресках в храме в Луцке

На стенах украинского Кафедрального собора святой Троицы в Луцке изобразили портреты украинских бизнесменов, причислить их к лику святых поручил руководитель Волынской епархии Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Михаил. Об этом сообщило украинское издание Misto.media.

«В верхнем храме Кафедрального собора святой Троицы в Луцке создали изображения волынских бизнесменов», — говорится в публикации.

Издание уточняет, что в частности, на фресках можно узнать бизнесменов-строителей Виктора Чернуху и Леонтия Иванишина, а также владельца агропредприятия «Вилия» Евгения Дудку.

Misto.media, ссылаясь на иконописца собора, диакона Юрия Гетьманчука, также пишет, что первые подобные фрески появились полгода назад. Часть изображений уже готова, согласно плану их будет 12. По словам иконописца, некоторые фрески меценатов действительно «вызвали противоречивые отзывы», поэтому их пришлось переделать. В настоящее время работы приостановлены «из-за шума», отметил собеседник издания.

Православие на Украине представлено Украинской православной церковью, которая весной 2022 года объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата, а также Православной церковью Украины.

В 2019 году ПЦУ получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Томос предусматривает, что кафедра будет находиться в Киеве, при этом церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины.

ПЦУ стала объединительным проектом, к ней присоединились верующие провозглашенной в 1992 году Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главой церкви стал митрополит Киевский Епифаний Думенко.

К ПЦУ не присоединилась бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая в 2022 году заявила о разрыве всех связей с РПЦ (Русской православной церковью).

С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Ранее на Западе раскритиковали закон о запрете УПЦ.