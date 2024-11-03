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Россиян предупредили, какую опасность таят в себе зубные щетки

Ученый Золотарева: через зубные щетки могут передаваться разные инфекции

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Одной из основных угроз, связанных с зубными щетками, является накопление бактерий. После каждого использования на щетинках щетки остаются частицы пищи и слюны, которые создают благоприятные условия для размножения и роста микроорганизмов. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Если щетка не хранится должным образом, это может привести к накоплению патогенных бактерий, которые затем попадают в рот при использовании щетки. К этому добавляется риск перекрестного загрязнения, когда щетки стоят в одном стакане и бактерии передаются от одной щетки к другой. Инфекции, которые могут передаваться через зубные щетки, включают стрептококки, стафилококки, вызывающие различные заболевания, такие как ангина, кариес, гингивит и другие», — объяснила она.

Источником инфекции щетки могут стать и в случаях, если их своевременно не менять. Рекомендуется обновлять зубные щетки каждые три месяца или после каждого перенесенного инфекционного заболевания.

«Со временем щетинки щетки изнашиваются и становятся менее эффективными для удаления налета и остатков пищи. Кроме того, изношенные щетинки способны травмировать десны и могут способствовать развитию воспалительных процессов. Если у человека есть повышенная восприимчивость к материалам, из которых изготовлены щетки, например, латексу или определенному виду пластика, то использование такой щетки может вызвать раздражение слизистой оболочки рта или сильную аллергическую реакцию», — сказала эксперт.

Чтобы минимизировать риски, связанные с использованием зубных щеток, рекомендуется соблюдать несколько простых правил. После каждого использования щетку следует тщательно промывать под проточной водой и хранить в вертикальном положении, чтобы она могла быстро высохнуть. Лучше хранить щетки отдельно друг от друга, чтобы избежать перекрестного загрязнения, и обязательно регулярно менять их, резюмировала Золотарева.

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