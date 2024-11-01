Россиян предупредили о самых опасных народных способах избавления от зубной боли

Россияне используют разнообразные народные способы избавления от зубной боли в зависимости от ее глубины, однако они крайне редко оказывают должный эффект. В некоторых случаях такое самолечение может и вовсе нанести вред, рассказал «Газете.Ru» Алексей Сошников, стоматолог-терапевт, врач-реставратор, руководитель клиники Maestro.

Самая распространенная проблема — поверхностная боль, которая зачастую связана с кариесом. Среди симптомов: непродолжительные неприятные ощущения от горячего или холодного, от сладкого или же в целом после приема пищи, когда еда попадает в пораженную полость.

«Для лечения люди используют спиртовые настойки или алкоголь, которые наносят на вату или кусок хлеба и прикладывают к больному зубу. В некоторых случаях в ход идет прополис, чеснок или таблетки аспирина, которые закладывают в образовавшуюся полость. В лучшем случае эти методы никак не снимут болевой синдром, а в худшем — вызовут ожог слизистой или аллергическую реакцию. В качестве альтернативы народным способам лучше использовать зубные капли или ватку, смоченную в 10%-ном растворе лидокаина. Это поможет на время убрать болевой синдром», — объяснил он.

Если проблему игнорировать, то кариес может затронуть нерв, из-за чего боль усилится. Также неприятные ощущения будут чаще появляться ночью. Зачастую в таких ситуациях люди используют различные растворы соды с солью для полоскания. Однако этот способ совсем не эффективный, так как в зубе протекают воспалительные процессы, которые могут усилиться из-за подобного самолечения. Наиболее правильным будет использование ротовых ванночек с раствором перекиси водорода или хлоргексидина, которые помогут снизить болевые ощущения, но не избавить от них.

«В более тяжелых случаях, когда боль опускается дальше, у пациентов диагностируется периодонтит. Это заболевание сопровождается болезненными ощущениями при приеме пищи и отеканием десны. Зачастую в таких ситуациях в ход идут теплые компрессы, которые прикладывают к щеке. Однако они приводят к тому, что воспалительный процесс проникает глубже, из-за чего может образоваться абсцесс (воспаление и расплавление тканей с образованием полости, наполненной гноем), а также флегмона (острое, расплывчатое гнойное воспаление жировой ткани) в более тяжелых случаях. Удаление зуба не приведет к должному результату — потребуется вскрытие абсцесса, которое проводится внутриротовым или же кожным методом, что оставит после себя шрамы. Поэтому теплые компрессы лучше заменить на холод, который поможет немного сдержать отек и снизить боль на кратковременный период», – заявил врач.

Однако существуют популярные народные способы, которые используют вне зависимости от типа болевого синдрома. Так, бытует мнение, что алкоголь может снять зубную боль вне зависимости от ее типа. Это миф, поскольку болевой синдром может сохраняться вне зависимости от количества выпитого даже у тех пациентов, которые уже не могут передвигаться самостоятельно. Также следует помнить, что врач может отказать в приеме, если человек находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

«Также некоторые люди при самолечении могут использовать антибиотики, которые в лучшем случае окажутся неэффективными, а в худшем — усугубят ситуацию при небактериальном возбудителе, когда причиной зубной боли является вирус или грибок. Поэтому прием таких препаратов должен происходить только по назначению врача. Это же правило распространяется и на анальгетики. Их использование обосновано только в случаях, когда нет возможности попасть к стоматологу в ближайшее время. В таких случаях следует использовать НПВС (нестероидные противовоспалительные средства). Но если поход к стоматологу запланирован, то анальгетики могут помешать врачу поставить правильный диагноз», — предупредил он.

Кроме того, в медицинской практике бывают ситуации, когда пациенты отказываются от чистки зубов из-за болевых ощущений. Это неверное решение, так как образование налета может усугубить воспалительный процесс. Поэтому зубы следует чистить регулярно два раза в день.

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