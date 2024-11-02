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В российском регионе ввели выплату для семей погибших на СВО бойцов ЧВК

Бречалов: Удмуртия выплатит семьям погибших на СВО бойцов ЧВК по 1 млн рублей

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Станислав Красильников/РИА Новости

Власти Удмуртии выплатят по 1 млн рублей семьям бойцов ЧВК, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Александр Бречалов.

Он также призвал сотрудников предприятий обратить внимание на трудоустройство участников спецоперации. По словам чиновника, в регионе сейчас есть 17 тысяч вакансий — и в малом бизнесе, и на крупных предприятиях.

«Прошу работодателей обратить особое внимание на соискателей — участников СВО», — заявил он.

В мае сообщалось, что власти Удмуртии выплатят по 1 млн рублей семьям военных, погибших во время спецоперации. Эта мера поддержки не распространялась на родственников бойцов ЧВК, принимавших участие в СВО.

В октябре власти в Оренбургской области приняли решение в 2,5 раза увеличить размер единовременной выплаты за подписание контракта с министерством обороны России.

Ранее депутат Госдумы рассказал о «рекордной бюрократии» с выплатами за СВО.

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