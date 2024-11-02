Суд арестовал москвичку, назвавшую строителей «русней»

Суд в Москве арестовал подозреваемую в хулиганстве Яну Джоган, которая оскорбила строителей, мешавших ей спать. Об этом сообщает пресс-служба судов столицы.

Москвичка пробудет в СИЗО до 2 января.

Согласно материалам дела, 37-летняя женщина выразила явное неуважение к обществу и окружающим, а также «беспричинно из хулиганских побуждений, громко выражалась нецензурной бранью в адрес строителя, производившего в подъезде ремонт и иных лиц, при этом использовала высказывания, выражающие вражду и ненависть к русской национальности». Также в вину задержанной ставится то, что она произвела в стоящих рядом мужчин два холостых выстрела из схожего с пистолетом оружия.

По данным Telegram-канала Mash, инцидент произошел, когда женщина пыталась добиться от рабочих прекращения строительных работ, хотя те, как утверждают журналисты, работали в разрешенное законом время. Джоган же заявляла, что ей надо спать после ночной смены. Мужчин, которые ставили дверь, она назвала «русней» и угрожала им пистолетом.

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