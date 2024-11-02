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Школу в США переименовали в честь уборщика

Good News Network: в США школу переименовали в честь уборщика, работающего в ней 30 лет

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Swedeborg School District

Школу в США переименовали в честь уборщика, пишет Good News Network.

В штате Миссури школа приняла решение о переименовании в честь 64-летнего Клодина Уилсона, школьного уборщика, который более 30 лет работает в учреждении. Мужчина не только занимался уборкой, но и выполнял множество других обязанностей, включая сантехника и водителя школьного автобуса.

Директор школы Чак Борен отметил, что Уилсон стал важной фигурой для детей, которые часто обращались к нему за поддержкой.

«Если у них были проблемы, они шли к нему», — добавил он.

Помощник администратора школы Марк Сасфи подчеркнул, что Клодин стал символом округа, а учитель Джейкоб Миллер вспомнил, как он поддерживал его в начале карьеры. Несмотря на оказанную честь, сам Уилсон скромно отметил, что считает свое взаимодействие с детьми главной наградой.

Ранее уборщик в Турции вернул поступившие на его банковский счет почти $7 млн.

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