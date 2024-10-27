Турецкий уборщик вернул поступившие на его банковский счет почти $7 млн

Турецкий уборщик вернул в банк почти $7 млн, которые неизвестные лица перечислили на его счет. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.

Проживающий в районе Мендерес в Измире уборщик Озкан Айдик чрезвычайно удивился, когда, войдя в мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг, обнаружил на своем банковском счету свыше 23 млн турецких лир ($6,7 млн). Отправившись в банк, Айдик попытался выяснить, от кого поступила такая большая сумма. Однако сотрудники банка, ссылаясь на установленные порядок, отказались ему это сообщить.

После этого Айдик, посчитав такое обогащение непозволительным согласно исламу, вернул все полученные деньги банку. Кроме того, он решил сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

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