Жителю Мелитополя дали срок по делу о призывах к сбору данных о войсках РФ

Суд вынес приговор жителю Мелитополя Запорожской области, который обвинялся в призывах к сбору информации о российских военных. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

По данным ведомства, 37-летний житель областного центра в начале июня с помощью мобильного телефона под постом в проукраинском канале популярного мессенджера оставил комментарий, в котором публично призывал действиям против безопасности России. В частности, как утверждается, он призывал собирать информацию о местах дислокации военной техники Вооруженных Сил РФ.

В итоге суд назначил жителю Мелитополя наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

В этот же день популярного российского стендапера Диму Гаврилова арестовали в Нижнем Новгороде по делу о возбуждении ненависти. После задержания в Telegram-каналах, связанных с силовыми структурами, появилась запись извинения Гаврилова на камеру.

Ранее группа «Кис-кис» ответила на слухи о финансировании ВСУ.