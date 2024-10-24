В Запорожской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж

Запорожский областной суд в Мелитополе приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского гражданина за шпионаж. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Отмечается, что 41-летний Дмитрий Шайнога в период с августа по октябрь 2022 года собирал в Запорожской области и передавал через мессенджер сотруднику военной разведки Украины информацию о дислокации личного состава, вооружения и военной техники армии России.

В Генпрокуратуре отметили, что эти сведения могли быть использованы для нанесения огневых ударов по российским военнослужащим.

23 октября ФСБ сообщила, что Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 12 годам и шести месяцам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа.

За день до этого сотрудники ФСБ задержали жительницу Донецкой народной республики (ДНР) по подозрению в шпионаже в пользу Украины.

Ранее жителя Москвы отправили под домашний арест по обвинению в госизмене.