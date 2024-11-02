Умер бывший главный редактор «Российской газеты»

Бывший главный редактор «Российской газеты» Анатолий Юрков ушел из жизни в возрасте 89 лет. Об этом в беседе с ТАСС сообщил главред издания Владислав Фронин.

Он отметил, что этот журналист был автором многих замечательных материалов в таких изданиях, как «Комсомольская правда», «Труд», «Рабочая трибуна», «Российская газета». По словам Фронина, Юрков писал о людях труда. Он назвал покойного настоящей легендой советской журналистики.

Фронин также отметил, что именно Юрков сделал правительственное издание конкурентоспособным.

«Интересным для читателя, а не только для чиновников. Для него читатель был всегда на первом месте. Это был журналист с большой буквы. Поэтому совершенно неслучайно ему было присвоено звание «Заслуженный журналист Российской Федерации». Он был одним из первых удостоен этого звания», — добавил главный редактор.

Юрков возглавлял «Российскую газету» с 1995 по 2000 год. После того как Юрков покинул руководящий пост, он продолжил работать в издании в роли политического обозревателя. В разные годы он был главредом газеты «Рабочая трибуна», а также ответственным секретарем газеты «Труд».

Ранее умер бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников.