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Умер бывший главный редактор сайта kommersant.ru Черников

«Коммерсантъ» сообщил о смерти бывшего главного редактора сайта Павла Черникова

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kommersant.ru

Умер бывший главный редактор сайта kommersant.ru Павел Черников. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

«6 сентября стало известно о смерти бывшего сотрудника «Коммерсанта» Павла Черникова», — говорится в публикации.

В редакции рассказали, что Черников пришел в издание в 1999 году редактором информцентра и вскоре стал одним из самых незаменимых сотрудников.

В 2003 году журналист стал ответственным секретарем журнала «Коммерсантъ Власть», а в 2006 году занял должность главного редактора сайта kommersant.ru. В 2011 году Черников покинул «Коммерсантъ» и занялся другими цифровыми проектами.

Сотрудники газеты выразили искренние соболезнования близким и родным Павла, а также опубликовали ссылку на его авторскую страницу.

19 апреля в зоне СВО при подготовке репортажа про борьбу с беспилотниками погиб спецкор «Известий» Семен Еремин. Мужчине было 42 года.

Ранее «Известия» рассказали о последнем репортаже погибшего Еремина.

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