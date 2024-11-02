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В Якутии отменили режим ЧС из-за диких оленей

В Оленекском районе Якутии отменили режим ЧС из-за увода домашних оленей к диким

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Depositphotos

В Оленекском районе Якутии, где дикие северные олени уводили домашних, отменили режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщила РИА Новости глава района Лена Иванова.

По ее словам, этот режим перевели в режим «Повышенная готовность».

Как заявила чиновница, спрогнозировать сложившуюся ситуацию трудно из-за отсутствия чипирования оленей таймырской популяции в Красноярском крае. Нашейники, которые устанавливает на оленях Институт биологических проблем и криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук, позволяют проследить за движением этих животных в Якутии.

До этого издание kp.ru сообщило, что причиной введения режима ЧС в данном районе стал так называемый гон — период спаривания у диких оленей, во время которого они могут нападать на домашние стада и уводить самок оттуда в тундру.

По информации kp.ru, уже пропали стада №5 и №3, а стада №1 и №2 находятся под угрозой нападения. Для обеспечения безопасности домашних оленей в Оленекском районе начали работать группы профессионалов. Для усиления их действий были привлечены дополнительные силы — охотники и оленеводы, некоторые из которых специально прервали свои отпуска.

Ранее экологи обвинили лосей в глобальном потеплении.

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