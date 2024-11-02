Эксперт объяснил призыв «Почты России» ограничить торговлю зарубежными товарами

«Почта России» предложила ограничить доступ зарубежных компаний к интернет-торговле и ввести для них дополнительные условия. Это тревожный знак, который говорит о намерении сократить число компаний в этом сегменте, заявил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ в беседе с Общественной службой Новостей.

Речь идет о попытке «Почты России» ограничить конкуренцию и тем самым решить свои проблемы по содержанию, считает эксперт.

«Это нехороший знак. «Почта России» ищет разные способы сохранить свою финансовую устойчивость», — добавил он.

В целом нельзя отрицать, что «Почта России» — это важный социальный институт, обеспечивающий в стране единство коммуникации и нуждающийся в поддержке. Однако оказывать эту поддержку следует за счет бюджета, а не создания преференций и вмешательства в рынок, убежден Шелищ. Он подчеркнул, что таких предложений сегодня бы не звучало, если организация не имела проблем с дефицитом бюджета.

Ранее в России захотели обложить НДС импортные товары с маркетплейсов.