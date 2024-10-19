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В России захотели обложить НДС импортные товары с маркетплейсов

Минфин: следует взимать НДС со всех зарубежных товаров на маркетплейсах

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Владимир Баранов/РИА Новости

К интернет-торговле должны применяться общие правила налогообложения, в том числе взимание НДС со всех зарубежных товаров, размещенных на маркетплейсах, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Его слова приводит «Российская газета».

«Здесь мы предлагаем не устанавливать никаких предельных порогов, то есть прямо с нуля в отношении товаров электронной торговли взимать НДС», — пояснил он.

Предполагается, что администрировать вопрос будет Федеральная налоговая служба (ФНС).

Кроме того, в министерстве также предложили установить пошлину в размере 5% на товары из иностранных маркетплейсов, стоимость которых превышает €200.

До этого Турция повысила таможенные пошлины на интернет-покупки из-за рубежа. После этого Nike приостановила онлайн-продажи в стране через свой веб-сайт и мобильное приложение.

Ранее стало известно, куда россияне летают на шопинг.

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