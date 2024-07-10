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Метеоролог: число природных катаклизмов выросло не только из-за изменения климата

Метеоролог Позднякова: природных катаклизмов стало больше из-за метеостанций

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Павел Бедняков/РИА Новости

Количество природных катаклизмов в мире постоянно растет. Главная причина этого – изменение климата. Однако также на их число влияет качество наблюдений – подобные явления оцениваются с помощью метеостанций, которых ежегодно становится все больше, отметила специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с Общественной Службой Новостей.

Помимо наблюдений метеорологов, ощущение более частых природных катаклизмов появляется у людей из-за большей осведомленности, добавила Позднякова.

«Сегодня у всех смартфоны, все снимают и фотографируют происходящее. Может быть, и раньше было столько же опасных явлений, просто их не отмечали, потому что сеть станций была редкая, а сейчас она увеличилась», — пояснила она.

Однако основной причиной остается потепление климата, которое сегодня наблюдается на больше части территории России. По словам метеоролога, ливни и шквалистый ветер крайне редко бывают при температуре не выше 20 градусов, а в жаркую погоду их вероятность сильно возрастает. Зимой также на погоду влияет климат, так как в города обогреваются, и при этом в них идут холодные воздушные массы, что приводит к сильным снегопадам и другим неблагоприятным явлениям.

«Все это, конечно, связано с потеплением климата. Количество опасных явлений увеличивается за счет более частых процессов, связанных с явлениями в атмосфере», — заключила специалист.

Напомним, по данным Росгидромета, в прошлом году в России число природных катаклизмов выросло на 22%. Было зафиксировано 1191 опасное гидрометеорологическое явление, самый большой ущерб нанесли дождевые паводки, мощные дожди и порывистый ветер.

Ранее россиян предупредили, что торнадо в стране будут возникать чаще.

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