В Англии пожарные спасли лошадь, застрявшую в реке, пишет UPI. По словам специалистов, животное выглядело истощенным.

Пожарно-спасательная служба Стаффордшира сообщила об успешном спасении лошади, зашедшей в реку Трент и застрявшей в иле. На помощь животному были отправлены несколько бригад, которые помогли ему с помощью специального оборудования.

По словам спасателей, лошадь была истощена и нуждалась в немедленной помощи. Ветеринар, который приехал вместе с пожарными, осмотрел животное и провел необходимые процедуры. После этого парнокопытное было возвращено в конюшню. Владельцы были рады, что их любимица оказалась жива и здорова, пообещав присматривать за ней круглосуточно.

Ранее в США пожарные спасли застрявшего на дереве попугая и его хозяина, пытавшегося помочь птице слезть с веток.