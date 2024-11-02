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Пожарные спасли лошадь, застрявшую в реке

UPI: британские пожарные спасли истощенную лошадь, застрявшую в реке

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Сourtesy of the Staffordshire Fire and Rescue Service

В Англии пожарные спасли лошадь, застрявшую в реке, пишет UPI. По словам специалистов, животное выглядело истощенным.

Пожарно-спасательная служба Стаффордшира сообщила об успешном спасении лошади, зашедшей в реку Трент и застрявшей в иле. На помощь животному были отправлены несколько бригад, которые помогли ему с помощью специального оборудования.

По словам спасателей, лошадь была истощена и нуждалась в немедленной помощи. Ветеринар, который приехал вместе с пожарными, осмотрел животное и провел необходимые процедуры. После этого парнокопытное было возвращено в конюшню. Владельцы были рады, что их любимица оказалась жива и здорова, пообещав присматривать за ней круглосуточно.

Ранее в США пожарные спасли застрявшего на дереве попугая и его хозяина, пытавшегося помочь птице слезть с веток.

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