В США пожарные спасли застрявшего на дереве попугая и его хозяина, пытавшегося помочь птице, пишет UPI.

Пожарные округа Ориндж в Калифорнии оказали помощь школьнику, который оказался в затруднительном положении, пытаясь спасти попугая, вылетевшего из клетки. Подросток рассказал, что полез на дерево за питомцем, но обратно слезть уже не смог.

Прибывшие пожарные с помощью специальной лестницы помогли спуститься школьнику, а потом сняли с ветки попугая, не улетевшего по счастливой случайности. Как прокомментировали спасатели, им удалось «спасти двух зайцев одной лестницей». Сообщается, что в результате инцидента обошлось без пострадавших.

Ранее в Австралии спасли какаду, который провел четыре недели в ловушке в магазине. Птица попала в супермаркет через открытую дверь погрузочной платформы и не смогла выбраться.