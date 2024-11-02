В детском саду на Урале воспитательница сломала ногу годовалому ребенку

В Каменске-Уральском родители обвинили воспитателя в халатности, их сын сломал ногу во время прогулки. Об этом сообщает Ura.ru.

В Свердловской области ребенок сломал большеберцовую кость на прогулке в детском саду. Родители винят в произошедшем воспитателя, по их словам, женщина грубо тянула мальчика за руку и поднимала в воздух.

«Родители примчались, отвезли сына в больницу, там сделали рентген, но травмы не обнаружили. Три недели малыш сидел дома и страдал от боли. А спустя три недели на повторном приеме у него все же нашли перелом большеберцовой кости и наложили гипс», — рассказал юрист семьи Сергей Барсуков.

В региональном МВД сообщили, что семья обратилась в правоохранительные органы. Проводится проверка.

«Одна судебная медицинская экспертиза уже проведена, будет назначена повторная. Разбирательство находится на личном контроле у начальника Каменск-Уральского гарнизона», — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

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