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Мужчина вызвал полицию после того, как у него украли 250 граммов картофеля

The Indian Express: индиец вызвал полицию, обнаружив пропажу 250 граммов картофеля

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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В Индии мужчина вызвал полицию после того, как у него украли 250 граммов картофеля, пишет The Indian Express.

В индийском городе Котвали внимание общественности привлек необычный случай. Мужчина по имени Виджай Верма из района Маннапурва позвонил на горячую линию полиции, чтобы сообщить о краже 250 граммов картофеля.

Прибывшим на место происшествия офицерам он заявил, что приготовил картошку для готовки, но, вернувшись, обнаружил, что не хватает пары клубней. Мужчина выразил надежду, что стражи порядка разберутся в ситуации и накажут виновных.

«Да, я выпил после долгого рабочего дня, но главное — моя картошка должна быть найдена», — подчеркнул Виджай.

Пользователи социальных сетей со смехом отреагировали на инцидент, отметив, что «картошка теперь на вес золота». А также задались вопросом, каковы минимальные требования для сообщения о краже.

Ранее в Индии слон напал на мужчину, который хотел сделать с ним селфи.

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