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Опухоль размером с голову младенца удалили пенсионерке липецкие хирурги

В Липецке хирурги удалили пенсионерке опухоль размером с голову младенца

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Анна Маркова/VK

Гигантская опухоль выросла на плече у 71-летней жительницы Липецкой области, развитие новообразования продолжалось двадцать лет. Об этом сообщила начальник управления здравоохранения области Анна Маркова.

Пожилая липчанка 20 лет не обращалась к врачам, чтобы удалить опухоль на плече, в результате чего липома выросла до размеров головы младенца. Женщина попала в больницу, когда опухоль стала мешать ей одеваться.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства. Вес новообразования составил полкилограмма, липома оказалась доброкачественной. Пациентка уже выписана на амбулаторное лечение.

До этого сообщалось, что в Долгопрудненской больнице хирурги спасли жизнь пациентки с огромной опухолью матки, новообразование сдавило вену и спровоцировало развитие тромбоза. Диагностика показала, что миома достигала 20 см в диаметре и соответствовала массе плода на 21-й неделе беременности.

Ранее россиянку с гигантской миомой и внутренним кровотечением спасли в Подмосковье.

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