Стало известно о тайном детском кладбище в Подмосковье

В подмосковном поселке Уваровка под Можайском нашли тайное детское кладбище. Об этом сообщил портал aif.ru.

По данным издания, первым на кладбище наткнулся житель Москвы Вадим Кузнецов, который пытался найти место с хорошим интернет-сигналом на даче. Он рассказал журналистам, что заметил странные могилки, сфотографировал их и сделал пост в соцсетях.

Как выяснил корреспондент портала, захоронения на кладбище проводились с семидесятых годов двадцатого века и до сих пор здесь хоронят. Большинство могил оказались давно заброшенными. В основном на участках погребены воспитанники местного интерната для детей с особенностями в развитии. Местные жители рассказали, что соблюдать ритуал захоронения, в частности, ставить кресты, начали лишь недавно.

Местный священник отец Ярослав признался, что не знал о кладбище и никогда не проводил отпевание погребенных там детей.

Директор интерната Алексей Захарочкин подтвердил, что раньше детей хоронили на кладбище без крестов. Однако по сей день умерших детей не отпевают по православному обычаю, так как среди воспитанников много детей разных национальностей и вероисповеданий.

До этого в Новосибирской области полиция начала проверку после разгрома могил бойцов специальной военной операции (СВО) в селе Гусиный Брод. Очевидица рассказала, что люди пришли навестить родных и увидели спиленные кресты, вырванные и разбросанные флаги. Особенно досталось могилам бойцов СВО.

Родственники похороненных отметили, что это сделали именно люди, потому что на крестах есть следы от ножовки.

Ранее в Петербурге демонтировали памятник репрессированным полякам.