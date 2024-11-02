Эксперт: льготная ипотека принесла пользу только спекулянтам и мигрантам

Действовавшая в течение нескольких лет льготная ипотека в первую очередь помогла спекулянтам, которые скупали жилье и сдавали его мигрантам, уверен председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин. В беседе с Tsargrad.tv он назвал программу льготного ипотечного кредитования одной из причин неравномерного распределения жителей и застоя строительства во многих регионах.

В числе тех, кто активно пользовался программой, эксперт назвал молодежь с Дальнего Востока, переехавшую в Москву. Для них это было единственным шансом начать новую жизнь там, где есть высокооплачиваемая работа, а их дети смогут получить хорошее образование. Однако не менее активно программу использовали спекулянты, заявил Крохин.

«Во многих квартирах не живут люди, которые их покупали. Половина недвижимости там приобретена для сдачи мигрантам. Поэтому у нас Коммунарка – это мигранты, Котельники – это мигранты, Щёлково, Балашиха – то же самое. И так далее», — пояснил он.

Программа льготной ипотеки стала для чиновников шансом продемонстрировать большие объемы строящегося жилья, говоря о среднем показателе, но касается это только мегаполисов, а вот регионы простаивают – там ничего не строят, считает Крохин.

«То есть кто-то ест мясо, кто-то — капусту, но в среднем все едят голубцы, — добавил он. — Действительно, кто-то богатеет, а кто-то беднеет. И вот беднеют те люди, которые живут в этих депрессивных регионах. А их в России 90%, если не больше».

Из таких регионов люди продолжают активно переезжать в Москву, Санкт-Петербург – экономически активные мегаполисы, заключил Крохин.

Ранее в России призвали бороться с неравномерным заселением регионов.