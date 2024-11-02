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При поддержке «Роснефти» в югорской деревне построили школу – детский сад

В югорской деревне построили современную школу – детский сад на 120 детей

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пресс-служба «Роснефти»

В деревне Ушья Кондинского района Ханты – Мансийского автономного округа – Югры при поддержке компании «Конданефть», которая входит в комплекс «Роснефти», построили новую школу – детский сад на 120 детей. Об этом сообщили в пресс-службе «Роснефти».

Строительство велось в рамках соглашения о сотрудничестве между «Роснефтью» и правительством региона.

Проект направлен на поддержку сферы образования в регионе, что соответствует задачам и национальным целям развития, которые определил президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

В «Роснефти» отметили, что здание возведено с учетом современных требований к детским образовательным учреждениям и уровню комфортности.

Учебное заведение рассчитано на 80 школьников и 40 дошкольников.

Классы оснастили интерактивными досками и компьютерами. В школе появился просторный актовый зал. Оборудование столовой обеспечивает полный цикл приготовления горячей пищи.

Все помещения доступны для маломобильных посетителей — вход оборудован пандусами, установлен лифт, в санитарных комнатах предусмотрено специализированное оборудование.

В физкультурно-спортивной зоне в школьном дворе построены веранды и детская площадка. Школьники на свежем воздухе могут заниматься на скалодроме и многофункциональном спортивном комплексе.

В компании подчеркнули, что реализация этого социального проекта в Ушье позволила создать условия для повышения качества образования, а также комфортные условия для детей и педагогов.

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