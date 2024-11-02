Британка думала, что выходит замуж за лорда, но жених оказался мошенником и лишил ее крупной суммы денег, пишет Oddity Central.

Молодая англичанка Меган Кларк рассказала, что стала жертвой мошенника, выдавшего себя за аристократа. Она познакомилась с мужчиной по имени Берти Андервуд, который произвел на нее приятное впечатление. Британец утверждал, что является потомком богатого рода и имеет титул лорда.

Подтверждая свои слова, Андервуд дарил Меган дорогие подарки и водил по дорогим ресторанам. Вскоре мужчина сделал Кларк предложение, и она согласилась выйти за него замуж. Однако перед свадьбой в их дом начали приходить письма на имя других людей, кроме того, женщина обнаружила у будущего супруга кредитные карты на чужие имена.

После собственного расследования Меган узнала, что «лордом» на самом деле оказался Роберт Мадейски, осужденный мошенник, который использовал поддельные документы и лгал о своем прошлом. За две недели до свадьбы мужчина исчез, оставив Кларк с долгами в размере $40 тысяч.

Меган опубликовала свою историю в соцсетях, что привлекло внимание других жертв мошенника. Мадейски был арестован, но ему удалось сбежать из-под стражи. Теперь британка боится, что встретится с ним еще раз.

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