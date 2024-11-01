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Женщина сама сделала предложение бойфренду и удивила соцсети

Daily Mail: в Пакистане женщина сама сделала бойфренду предложение и удивила людей

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_alishbahaider_/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Пакистане женщина сама сделала предложение своему бойфренду и удивила соцсети, пишет Daily Mail.

Пакистанская влиятельная блогерша Алишба Хайдер вызвала бурю обсуждений в соцсетях, сделав предложение своему возлюбленному Усаме Хану. Женщина даже подготовила по такому случаю красную дорожку, розы, фейерверки и вывеску с надписью о предложении руки и сердца.

Алишба рассказала, что планировала сюрприз вместе с отцом. Однако мнения пользователей соцсетей на этот счет разделились. Многие отметили радость Усамы, который, по слухам, расплакался от счастья, другие же комментаторы уверены, что предложение должен делать только сам мужчина, чтобы не нарушать гендерные роли.

Ранее в соцсетях раскритиковали жениха, который работал за ноутбуком во время своей свадьбы.

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