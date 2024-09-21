В Москве подросток с приятелем поймали педофила-мигранта и сдали его в полицию

В Москве двое школьников сдали в полицию предполагаемого педофила, подростки пришли на встречу с мужчиной, который приставал к одному из них в соцсетях. Об этом сообщает mk.ru.

15-летний московский школьник получил в одном из мессенджеров несколько сообщений непристойного характера от неизвестного. Злоумышленник приглашал юношу на свидание и намекал на интимную связь.

Мальчик решил пойти на хитрость и проучить незнакомца. Он назначил новому знакомому встречу в Измайловском парке, на которую пришел вместе с приятелем. Когда мужчина начал предлагать школьнику вступить в сексуальную связь, дети вызвали сотрудников полиции и скрутили предполагаемого педофила. Подозреваемым оказался 21-летний житель Киргизии, возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Саратове двое иностранцев приставали к девочкам в магазине. Мужчины, предположительно цыганской национальности, начали оказывать знаки внимания двум несовершеннолетним девочкам. Когда подруги вышли, молодые люди пытались насильно усадить их в машину и увезти в неизвестном направлении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Инцидентом также заинтересовались в СК России.

Ранее в Ростовской области мигрант пытался изнасиловать 14-летнюю девочку на остановке.