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В деле об атаке на «Крокус» выросло число фигурантов

«Ъ»: в деле о теракте в «Крокусе» появились четыре новых фигуранта

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Dmitry Golubovich/Global Look Press

Четыре новых фигуранта появились в деле о террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Московской области. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

По информации журналистов, под подозрение попали жители Республики Ингушетия. Двоих из предполагаемых злоумышленников отправили в СИЗО, а еще двоих объявили в федеральный розыск.

«Обвиняемые переделали охолощенные автоматы Калашникова в боевые и вооружили ими вместе с патронами террористов, непосредственно совершивших нападение на посетителей концертного зала», — говорится в материале.

Из публикации также следует, что подозреваемые не признали вину в участии в террористической атаке на «Крокус Сити Холл». При этом они сознались в причастности к незаконному обороту огнестрельного оружия и боеприпасов.

Нападение на концертный зал в подмосковном городе Красногорске произошло вечером 22 марта. В тот день в «Крокус Сити Холле» должна была выступить группа «Пикник», но перед началом концерт в здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. Далее в помещении произошли взрывы и начался пожар.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. 23 марта сотрудники правоохранительных органов задержали четырех подозреваемых в участии в атаке, после чего суд отправил их в СИЗО. Под стражей оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода и Мухаммадсобир Файзов.

Количество задержанных в рамках дела увеличивалось. Среди них оказались пособники террористов, финансировавшие атаку и помогавшие злоумышленникам организовать нападение.

Ранее потерпевшие и свидетели дали показания по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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