Родителей школьниц из Челябинска, избивших сверстницу, могут привлечь к ответственности

Школьниц из Челябинска, избивших 12-летнюю девочку и угрожавших ей электрошокером, поставят на учет МВД по делам несовершеннолетних. Об этом «Газете.Ru» сообщила уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова. Она добавила, что родителей нападавших могут привлечь к ответственности.

«В настоящее время со всеми семьями, включая семью пострадавшей девочки и нападавших, проводится работа служб системы профилактики. Нападавшие подростки однозначно будут поставлены на учет как в ПДН МВД, так и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Также на комиссии будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. С пострадавшей девочкой дополнительно будут работать психологи. Ситуация находится на контроле уполномоченного», — сообщила она.

Детский омбудсмен добавила, что разбирается в причинах случившегося. По ее словам, необходимо искать способы коррекции поведения, чтобы избежать повторения подобных ситуаций в будущем.

2 ноября портал 74.Ru сообщил, что подростки из Челябинска избили 12-летнюю школьницу, заставили ее встать на колени и извиняться на камеру, кадры инцидента были опубликованы на портале. По данным издания, нападавшим 11 и 13 лет. Отмечается, что причиной конфликт могло стать то, что пострадавшая якобы приставала к парню одной из обидчиц.

В ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что инцидент произошел в начале октября. По данным ведомства, участники избиения установлены, с их родителями работают полицейские.

Ранее в Красноярске шестиклассницу избили в школе на глазах у педагогов.