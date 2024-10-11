Красноярские школьники избили шестиклассницу на глазах у равнодушных учителей

В Красноярске школьники избили 13-летнюю девочку на глазах у равнодушных учителей. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 10 октября в школе №159. Шестеро учащихся в возрасте от 11 до 13 лет поссорились с шестиклассницей, словесная перепалка переросла в избиение девочки на глазах у педагогов.

В результате произошедшего ребенок получил телесные повреждения. Прокуратура начала проверку по факту произошедшего, стражи порядка дадут правовую оценку действиям малолетних и бездействию сотрудников учебного учреждения, которые отвечают за безопасность образовательного процесса.

На ситуацию также обратили внимание в ГСУ СК России по региону. По данным следователей, произошедший конфликт был не единственным. По факту инцидента начали процессуальную проверку.

Ранее российские подростки жестоко избили взрослого собутыльника и уехали в Казань.